Gine'de Otobüsteki Yolcuların Paralarını Çalan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Gine'nin Kindia kentinde bir otobüse saldırı düzenleyerek,yolcuların paralarını çalan 3 kişi gözaltına alındı.



3 kişi, Afrika kıtasının batısında yer alan Gine'nin kenti Kindia'da 10 yolcu taşıyan otobüse silahlı saldırı düzenledi. Saldırganlar yolcuların tüm parasını çaldı. Saldırıyı yapan Alpha Mamadou Barry, Mamadou Diallo ve Alpha Ousmane Barry isimli üç kişi ise jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma Komutanı Gbelaye Kante Bouhamou, "Saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi gözaltına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Büyük miktarda para kayıp" açıklamalarında bulundu. Olayda yer alan tanık Joseph Yaradouno ise "Saldırganlar silahlı bir şekilde otobüse girdi. Silahı şoförün başına doğrulttu ve bağırmaya başladı. Tüm paramızı aldılar. Bagajlarımızı kendi araçlarına taşıdılar. Tüm paramızı aldılar" ifadelerini kullandı. Binbaşı Gbelaye Kante ise suçluları yakalamak için halkla işbirliği yapılması gerektiğini belirtti. - CONAKRY