Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Gine Bissau Cumhuriyeti ile sağlık alanında ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında Gine Bissau Sağlık Bakanlığı'nda görevli 4 kişiden oluşan doktor heyetine oftalmoloji alanında eğitim programı düzenlendi.
TİKA ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde oftalmoloji alanında Batı Afrika bölgesinde yer alan ve sadece dört oftalmoloji uzman doktoru bulunan Gine Bissau Cumhuriyeti ile sağlık alanında ilişkilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler devam ediyor. Bu kapsamda Gine Bissau Sağlık Bakanlığı'nda görevli 4 kişiden oluşan doktor heyetine Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göz hastalığı alanında eğitim programı düzenlendi.
Eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan heyet üyeleri düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen törene, Ankara Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Pelin Yılmazbaş, Başhekim Yardımcısı Dr. Gülay Öztürk, Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Eğitim Koordinatörü Hediye Karataş ve TİKA yetkilileri katıldı.
Törende konuşan heyet başkanı Dr. Meno Nabicassa, verilen söz konusu eğitimin, oftalmolojiye yönelik yeni teknikler hakkında bilgi sahibi olduklarını ifade ederek sağlık alanında iki ülke arasındaki işbirliğini arttırdığını, Batı Afrika bölgesinde ve özellikle Gine Bissau'da büyük önem arz eden oftalmoloji alanında eksik olan konuların tamamlanmasına yardımcı olduğunu belirtti.
Eğitim sonunda sertifikalarını alan doktor heyeti ile birlikte TİKA koordinasyonunda Gine Bissau'ya yönelik oftalmoloji alanındaki ilk eğitim programı gerçekleştirildi. - ANKARA
Gine Bissaulu Doktorlara Oftalmoloji Eğitimi
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Gine Bissau Cumhuriyeti ile sağlık alanında ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında Gine Bissau Sağlık Bakanlığı’nda görevli 4 kişiden oluşan doktor heyetine oftalmoloji alanında eğitim programı düzenlendi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Gine Bissau Cumhuriyeti ile sağlık alanında ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında Gine Bissau Sağlık Bakanlığı'nda görevli 4 kişiden oluşan doktor heyetine oftalmoloji alanında eğitim programı düzenlendi.