Gilt Akademi 2017'ye Yoğun İlgi

TÜRKİYE girişimcilik ekosistemini her sene bir odakta buluşturan GİLT Akademi'nin altıncısı Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde gerçekleşti.



Kadir Has Üniversitesi Girişimci İnovatif Lider Takımı (GİLT) tarafından hazırlanan ve alanında önemli konuşmacıların bir araya geldiği 3 günlük kampta bu sene "Dijital, E-Ticaret, Data Mining, Cyber Security, IoT, Mobil, SaaS, Sosyal Medya, Girişim Sermayesi ve Melek Yatırım" başlıkları tartışıldı. Girişimcilik dünyasına adım atmış veya atmak isteyen gençlere ulaşmak amacıyla düzenlenen kamp; konferans, Workshop, Speed Networking, Startuplar ve Yatırımcı Sunumları ile devam etti.



Etkinliğe 3 gün boyunca konuşmacı olarak katılacak isimler ise şöyle: "Stage-Co Girişim Ustası Patrick Bosteels, Yazıcıoğlu Hukuk Şirket Müdürü Bora Yazıcıoğlu, Monier Ceo'su Daniş Navaro, Dijital Dönüşüm Uzmanı Murat Erdör, Fintech İstanbul Kurucusu Selim Yazıcı, P&G CFO'su İsmet Kartal, Siemens Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Ersoy, Keirestsu Forum Genel Müdürü Can. K. Methson, Habitat Müdürü Yoni Pinto, PayU Kurucusu Yunus Emre Güzer, Cimri Kurucu Ortağı Serkan Koç, BiTaksi Kurucu Ortağı Turancan Salur, Biletall Ceo'su Yaşar Çelik, -Ticaret Çağı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ümit Öncel, Corvues Kurucu Ortağı Osman Demircan."



Etkinlikte konuşan Bilişim Güvenliği Uzmanı Osman Demircan, şunları söyledi:



"Sunumum Start Upların yaşadıkları bilişim güvenliği sorunları üzerineydi. Göz ardı edilen birçok gerçeklik var. Bunlar, aslında insanların hayatlarını da riske sokan gerçeklikler. Aynı zamanda Start Up'ın daha başlangıç noktasında dizayn edilmesi gereken şeyler. Güvenlik kriterleri ile yazılım süreç kriterlerinin eşlenik ilerlemesine dikkat edilmesi gerekiyor. Her ne olursa olsun siz yazılımı güvence altına alıyorsunuz ama o göz ardı ettiğiniz gerçeklik insan faktörü. Sizin yazılımınızdaki açıktan insan da risk altına giriyor olabilir. Tüm bu gerçeklikleri bir bütün olarak görüp yazılımların dizaynında, mobil uygulamaların dizaynında her türlü açığı, her türlü fiziksel şiddet olasılıklarını da göz önünde bulundurarak yapılması gereken dizaynları konuşuyoruz."



E-Ticaret Çağı Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ümit Öncel de "E-ticareti konuşuyoruz. T-Soft, Türkiye'de e-ticaret altyapısı sağlayan önemli firmalardan biri, onun kurucu ortağı Ömer Bey bizimle birlikte. Onun yanı sıra hediyedenizi.com'un kurucusu Fatih Bey bizim birlikte. Siteyi kurmuş, büyütmüş ve satmış bir başarı hikayesi. E-ticaretin 2000'lerden bugüne kadar ne evrelerden geçtiğini, bugün ne noktada olduğumuzu ve bundan sonrası için neler bekleyebileceğimizi konuşuyoruz" dedi.



Kadir Has Üniversitesi İİSBF Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü öğrencisi ve GİLT Öğrenci Kulübü Başkanı Bedri Sercan Perut ise "2011 yılından beri düzenlediğimiz GILT Akademi etkinliğimizin bu sene 6.'sını düzenliyoruz. Bu sene konsept olarak 3 gün yaptık ve herhangi belirli bir konuda kalmadık. Start Up'ın genelinden kurumsal firmaları, yatırım ağlarını bünyemizde ağırladık ve yarın da Start Up Arena ile ülkemizdeki yatırım almış girişimleri ağırlayacağız. Önümüzdeki senelerde de bu etkinliğe devam etmeyi planlıyoruz. GILT Akademi Kadir Has Üniversitesi içerisinde artık bir efsane olmaya başladı. Süregelen bir etkinlik olmaya başladı" diye konuştu.