Giginoğlu-Urlu İkilisinden Bronz Madalya

Voleybolda sezonun ilk CEV Satellite Turnuvası, İsveç'in Göteborg kentinde sona ererken, Türk sporcular Murat Giginoğlu ve Sefa Urlu bronz madalya kazandı.

Giginoğlu-Urlu İkilisinden Bronz Madalya

Voleybolda sezonun ilk CEV Satellite Turnuvası, İsveç'in Göteborg kentinde sona ererken, Türk sporcular Murat Giginoğlu ve Sefa Urlu bronz madalya kazandı.

Türk sporcular, yarı finalde Rusya'dan Alexander Likholetov-Ilya Leshukov ikiline 25-27, 21-12 ve 15-9'luk setlerle 2-1 yenildi. Üçüncülük karşılaşmasında Almanya'dan Sebastian Fuchs-Eric Stadie ikilisini 17-21, 21-16 ve 17-15'lik setlerle 2-1 yenerek, bronz madalyayı boyunlarına taktı.

Turnuvada Fransa'dan Arnaud Loiseau-Arnaud Gauthier-Rat ikilisi şampiyon, Rusya'dan Alexander Likholetov-Ilya Leshukov çifti ise ikinci oldu.

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