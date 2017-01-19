Gidiyoo.org, Geliyoo.com'a Karşı!

Geçtiğimiz günlerde, ilk yerli arama motoru olduğunu söyleyen Geliyoo.com ortaya çıkmıştı. 10 yıllık büyük bir çabanın ardından, tam 10 milyon TL harcanarak geliştirildiği iddia edilen arama motoru, sonuçları Google'ın alt yapısından çektiği ortaya çıkınca, çok farklı tepkilerin de merkezi haline geldi.



Bu tepkilerin en ilginci ise, Geliyoo.com'a rakip olduğunu söyleyen Gidiyoo.org oldu. "Yerli arama motoru (yersen)" tanımlamasıyla bir anda ortaya çıkan Gidiyoo.org, arama sayfasında "rakibine" de şu sözlerle gönderme yapıyor: "Bu yerli arama motorunu 1 saat içinde 60 liraya yaptık. Peki 10 yılda harcanan 10 milyon TL nereye gidiyoo?"



Sitede "Kendimi şanssız hissediyorum" linki de bulunuyor ve bu link, kullanıcıları "2016 bütçe açığı" aramasına yönlendiriyor. Mektup linki ise, "Gençliğe hitabe" aramasına yönleniyor. Geliyoo.com'da da bir mektup bağlantısı var; bu bağlantı kullanıcıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazılmış bir mektuba taşıyor. Ayrıca Geliyoo.com'da Haberler ve E-Ticaret kategorileri bulunuyor; bir de forum yer alıyor.



Geliyoo.com henüz Test aşamasında olduğunu belirtiyor; Gidiyoo.org ise böyle bir iddiaya sahip değil.



Gidiyoo.org'un, Geliyoo.com ile dalga geçmek amacıyla hazırlandığı bir gerçek. Ama temelde her iki arama motoru da aynı işi yapıyor; zira ikisi de sonuçları Google'dan çekiyor. Üstelik biri için 10 miyon TL harcandığı ve 10 yılda geliştirildiği iddia edilirken, diğeri için sadece 60 TL ve 1 gün harcanmışken...