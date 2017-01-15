Rock grubu Giden Gider, ocak ayında Mask Live Music Club sahnesinde sizlerle...



Gider Gider, 2015 yılında Elif Akbaydoğan Gider ve Mert İbrahim Gider tarafından kuruldu. Yoğun olarak kendi bestelerini ve sevdikleri cover parçaları çalan grup, rock sound'lu müzikleriyle flamenko dansının elementlerini birleştiriyor. Performanslarında, sahnenin ortasında tahta bir zemin bulunuyor. Bu zemin flamenkonun ana özelliklerinden birini kullanmak için dansçı Elif Akbaydoğan Gider'e hizmet ediyor.



Grup yaptıkları müziği yalnızca bir dinleti değil aynı zamanda bir performans olarak tanımlıyor. Müzikal ve danstaki doğaçlamanın, zaman içinde grubun birlikte prova almasıyla oluşması her konseri bir diğerinden farklılaştırıyor.



Gitar - Vokal: Mert Ibrahim Gider



Dans - Palmas: Elif Akbaydoğan Gider



Gitar: Akın Eldes



Bas gitar: Akıncan Eldes



Perküsyon - Davul: Mete Turan



Klarnet: Özgür Pazarlı