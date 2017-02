Bir Hayal Tiyatro, 'Gidecek Yer Kalmadı' oyunuyla şubat ayında Tatavla Sahne'de...



"Gidecek Yer Kalmadı oyunu bir kadının yaşadığı hayat karşısındaki arayışlarını, çaresizliğini ve mutsuzluğunu konu edinmektedir. Yasemin babasının zoruyla Musa'yla evlenir. Sekiz yıldır evli olan çiftin ilişkilerinde ciddi problemler vardır. Yasemin evliliğinin ilk gününden itibaren Musa'yı kabullenememiş ve sevmemiştir.



Musa uzun yol şoförü olarak çalışmaktadır. Ayın on beş günü seyahatte on beş günü evindedir. Evinde olduğu zamanlarda yoğun olarak alkol kullanır. Yasemin ve kızı Ayşe'ye şiddet uygular. Yasemin yaşamış olduğu mutsuz ilişkiden sıyrılmak için aynı fabrika da çalıştığı Ahmet'le tanışır. Yasemin ve Ahmet arasında bir aşk başlar. Birlikte yeni bir hayata başlamayı düşlerken planlarında bir değişiklik olur.



Her yıl bir çok kadın ve erkek ölüyor. Sebep? Bir virüs gibi yayılan mutsuzluk mu? Tatminsizlik mi? Yoksa bir türlü yönetemediğimiz içimizdeki hayvansal dürtüler mi? Bu yaşananlara kim dur diyecek? Kanunların herkes için eşit uygulandığı bir sistem var mı? Öldüren kadar ölen de suçlu değil mi? Bir kadın neden kocasını öldürür? Bir kadın neden ölür? Kadınlar zaten bu ülkede sürekli ölüyor. Ölmeyen şey ne?



Hikayenizi anlatırken boğazınız düğümleniyorsa; artık gidecek yer kalmadı demektir.



Buradayız. Bekliyoruz."



Ulukan Özpolat



Bir Hayal Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni



Oyunun Türü



Psikolojik Dram



Oyunun Süresi



60 Dakika



Yazan ve Yöneten



Ulukan Özpolat



Oyuncular



Şule Sarıca



Ulukan Özpolat



Kalust Şalcıoğlu



Abdurrahman Yunusoğlu



Orçun Crime Sidar



Alara Lokum



Işık Tasarım



Batuhan Sezer



Ses



Melis Balcı



Müzik



Mustafa Yazıcıoğlu



Oyun ve Afiş Fotoğrafları Umut Acar