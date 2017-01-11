Bir Hayal Tiyatro, 'Gidecek Yer Kalmadı' oyunuyla ocak ayında Tatavla Sahne'de...
"Gidecek Yer Kalmadı oyunu bir kadının yaşadığı hayat karşısındaki arayışlarını, çaresizliğini ve mutsuzluğunu konu edinmektedir. Yasemin babasının zoruyla Musa'yla evlenir. Sekiz yıldır evli olan çiftin ilişkilerinde ciddi problemler vardır. Yasemin evliliğinin ilk gününden itibaren Musa'yı kabullenememiş ve sevmemiştir.
Musa uzun yol şoförü olarak çalışmaktadır. Ayın on beş günü seyahatte on beş günü evindedir. Evinde olduğu zamanlarda yoğun olarak alkol kullanır. Yasemin ve kızı Ayşe'ye şiddet uygular. Yasemin yaşamış olduğu mutsuz ilişkiden sıyrılmak için aynı fabrika da çalıştığı Ahmet'le tanışır. Yasemin ve Ahmet arasında bir aşk başlar. Birlikte yeni bir hayata başlamayı düşlerken planlarında bir değişiklik olur.
Her yıl bir çok kadın ve erkek ölüyor. Sebep? Bir virüs gibi yayılan mutsuzluk mu? Tatminsizlik mi? Yoksa bir türlü yönetemediğimiz içimizdeki hayvansal dürtüler mi? Bu yaşananlara kim dur diyecek? Kanunların herkes için eşit uygulandığı bir sistem var mı? Öldüren kadar ölen de suçlu değil mi? Bir kadın neden kocasını öldürür? Bir kadın neden ölür? Kadınlar zaten bu ülkede sürekli ölüyor. Ölmeyen şey ne?
Hikayenizi anlatırken boğazınız düğümleniyorsa; artık gidecek yer kalmadı demektir.
Buradayız. Bekliyoruz."
Ulukan Özpolat
Bir Hayal Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni
Oyunun Türü
Psikolojik Dram
Oyunun Süresi
60 Dakika
Yazan ve Yöneten
Ulukan Özpolat
Oyuncular
Şule Sarıca
Ulukan Özpolat
Kalust Şalcıoğlu
Abdurrahman Yunusoğlu
Orçun Crime Sidar
Alara Lokum
Işık Tasarım
Batuhan Sezer
Ses
Melis Balcı
Müzik
Mustafa Yazıcıoğlu
Oyun ve Afiş Fotoğrafları Umut Acar
Gidecek Yer Kalmadı
Bir Hayal Tiyatro, 'Gidecek Yer Kalmadı' oyunuyla ocak ayında Tatavla Sahne'de.
Bir Hayal Tiyatro, 'Gidecek Yer Kalmadı' oyunuyla ocak ayında Tatavla Sahne'de...