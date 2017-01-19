Gıdadaki Tarla ile Pazar Arasındaki Fark Düşecek

Gıdadaki tarla ile market farkını düşürerek enflasyonu frenlemeye yönelik çalışma son aşamada. Tarladaki ürünü bir yıl önceden ucuza kapatan aracılara karşı kooperatif ve birliklerin devreye girmesi de pakette var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gıda fiyatlarındaki artışlara dikkat çekerek tedbir istemişti. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Merkez Bankası'nın gıda enflasyonunu önlemek için yaptığı çalışmalar belli bir aşamaya geldi. Teknik altyapısı Merkez Bankası tarafından hazırlanacak olan Erken Uyarı Sistemi kurulacak. Bu sistem, gıda ürünlerinin fiyat hareketlerini izleyecek. Sisteme, günlük olarak gıda arzı, tüketim miktarları ve fiyatları girilecek.

ZAYİ NEDENİYLE FİYAT ARTIŞINA ÖNLEM

Bir ürün için arz riski ve yoğun fiyat artışı oluştuğu zaman sistem kırmızı alarm verecek. Sistem, örneğin patates için alarm veriyorsa, stok ya da spekülatif fiyat hareketi olup olmadığına bakılacak. Fiyatlar daha fazla tırmanmadan ithalat silahı çekilecek. Her yıl 25 milyar TL'lik sebze ve meyvenin yollarda zayi olarak çöpe gittiği saptanırken, bu durum da ürün fiyatlarını artırıyor. Merkez Bankası da çözüm istediği bu sorun için üretici ya da hal esnafına teşvik verilecek. Soğuk hava deposu yapan, soğuk zincirle taşıma sistemi ya da ambalajlama tesisi kuran bu teşviklerden yararlanacak. Teşvikin niteliğine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bazı firmalar, çiftçinin ürününü daha tarlada iken çok ucuza kapatırken, aracıların da devreye girmesiyle tarla ve market fiyatı arasında uçurum oluşuyor. Habertürk'ün haberine göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, bu sorunun çözümü için de tarım satış kooperatifleri ile birlikleri devreye sokacak. Çiftçinin ürününü birlikler ve kooperatifler alıp pazara ulaştıracak. Kooperatiflere de hasat dönemlerinde ürün satın alma teşvikleri verilecek. Bu amaçla kullanacakları kredilere faiz desteği sağlanacak.

TÜFENKCİ: KOOPERATİFLER ÇİFTÇİYİ YÖNLENDİRSİN

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Değerlendirme Toplantısı'nda, tarım ürünlerinin satışında aracıların ortadan kaldırılması için kooperatiflerin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek bu konuda çalışma talimatı verdiğini söyledi. Bakan Tüfenkci, kooperatiflerin vergisel düzenlemelerle desteklenebileceğini kaydederek, "Tarımsal Pazarlamada Kooperatifçiliğin Geliştirilmesi Projesi'ni bir an evvel bitirmek istiyoruz. Kooperatifler, üreticimiz ve çiftçimiz için çok faydalı olacak" dedi.