Gıdadaki Eski Teknoloji 10 Yıl Önce Terk Edildi"

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) "Ülkemiz gıda sanayisindeki endüstriyel yağ üretiminde eski teknolojiler yaklaşık 10 yıl önce tamamen terk edilmiş ve dünya standartlarının üzerinde üretim yapılmaya başlanmıştır. Tüm bu araştırmalar göstermektedir ki Türkiye'de 3 MCPD denilen kontaminant riski bulunmamaktadır." açıklamasını yaptı.



Federasyondan yapılan açıklamada, TGDF'nin kurulduğu günden bu yana halkın sağlıklı, kaliteli ve ekonomik beslenmesini sağlamak hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.



Bu çerçevede palm yağına ilişkin kamuoyu gündemine gelen 2016 tarihli EFSA çalışmasının sektörün gündeminde yer işgal etmediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ülkemiz gıda sanayisindeki endüstriyel yağ üretiminde eski teknolojiler yaklaşık 10 yıl önce tamamen terk edilmiş ve dünya standartlarının üzerinde üretim yapılmaya başlanmıştır. Nitekim bilimsel çalışmalar da bunu net olarak ortaya koymaktadır.



Örneğin; Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Yemişçioğlu ve ekibi tarafından, Türkiye'de palm yağı ve ürünlerinin işlenerek üretildiği ürünlere ilişkin 2 yüksek lisans, 1 doktora, 1 TAGEM ve 2 TÜBİTAK projesi yapılmıştır. Tüm bu araştırmalar göstermektedir ki Türkiye'de 3 MCPD denilen kontaminant riski bulunmamaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bilimsel gelişmelere ve tüketici sağlığına büyük bir hassasiyetle yaklaşan gıda sektörü, bu çalışmaların artarak devam etmesini destekleyecektir."