Gıda Ürünlerindeki Fiyat Farkları

Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serpil Kahraman, gıdada zorunlu etiket uygulamasının gıda ürünlerinde tarladan rafa fiyat farklarının önlenmesinde etkili olacağını, rekabet ve tüketici bilincini de artıracağını belirtti.



Kahraman, yaptığı yazılı açıklamada, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sebze ve meyvedeki tarla ile tezgah fiyatı arasındaki yüksek oranlı farklara "dur" demek için geçen yıl düğmeye bastığını ve eylül ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğle "zorunlu etiket" uygulamasının başladığını bildirdi.



Üretimden tüketim noktasına kadar tüm aşamaları gösteren ve bir nevi kimlik niteliği taşıyan künyelerde artık ürünün alış fiyatının da yer aldığına işaret eden Kahraman, üzerinde QR kod da bulunan künyelerin numaralarının "www.hal.gov.tr" adresinden sorgulanmasıyla, üretici bilgileri, ürünün türü, üretim yeri ve tarihi gibi bilgiler dışında ürünlerin üreticiden tüketiciye ulaşana dek oluşan fiyat hareketlerinin de izlenebildiğine işaret etti.



Fiyat hareketlerinde şeffaflık sağlanmasıyla kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve ürün fiyatlarının kontrolünü sağlama konusunda adım atıldığını kaydeden Kahraman, şunları kaydetti:



"Gıdada zorunlu etiket uygulaması gıda ürünlerinde tarladan rafa fiyat farklarının önlenmesinde etkili olacak, rekabet ve tüketici bilincini de artıracaktır. Vatandaşlar, bu uygulamayla birlikte ürünlerin fiyat aşamalarını izleyerek nihai tercihlerini belirleyebilir. Dolayısıyla tezgaha ulaşana dek karşılaştığı yüksek kar marjları da aşağı düşecektir. Zorunlu etiket düzenlemesi iyi uygulanırsa, şeffaflığın yanında rekabeti ve tüketici bilincini de artıracaktır."