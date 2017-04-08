Gıda, Tarım ve Hayvancılık İçin 8 Milyonluk Proje

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Nail Kırmacı, şu anda devam eden 22 projenin toplam bedelinin 8 milyon 987 bin TL olduğunu söyledi.



İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda bilgiler veren Nail Kırmacı, "Şu anda devam eden 22 projenin toplam bedeli 8 milyon 987 bin TL'dir. Projelerin nakdi gerçekleşmesi yüzde 6 oranındayken, fiziki gerçekleşmesi ise yüzde 14 seviyesindedir" dedi.



Projeler hakkında bilgiler veren Kırmacı, "Bitkisel üretimi geliştirme hizmetleri kapsamında 6 proje yürütülmektedir. Bu projeleri kapsamında demonstrasyonlar ve kimyevi gübre analizleri yapılmaktadır. Çayır Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında, yonca, korunga, fiğ, Macar fiği, silajlık mısır üretimini geliştirme ve silaj yapımı çalışmaları yapılmaktadır. Hayvancılık ve Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Hizmetleri kapsamında Hayvancılığı Geliştirme Projesi ile döl kontrolü ve soykütüğü, önsoykütüğü faaliyetleri yapılmaktadır. Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi kapsamında, tesislerin denetimi, su ürünleri yetiştiricilik taleplerinin değerlendirilmesi ve İstatistik çalışmaları yapılmaktadır" diye konuştu. - SAMSUN