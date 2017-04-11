Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Açıklaması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 16 Nisan nifak tohumları ve terör şebekelerin umudunun kırılacağı bir gün olacağını söyledi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 11 Nisan Meydanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen "Şanlıurfa Buluşması" öncesinde yaptığı konuşmada, "16 Nisanda diriliş destanını yazmaya hazır mısınız, Şanlıurfalılar, 4 gün sonra ey Hollanda, ey Almanya bakın işinize oturun oturduğunuz yerde. Pazar günü hep birlikte milletin bağımsızlığının tam anlamıyla sağlanacağı gün olacak inşallah. Pazar günü 30 büyükşehir arasında birinci olacak mısın Şanlıurfa. Kurtuluş bayramınız kutlu olsun Şanlıurfa. Pazar günü millettin tam hakimiyet sahibi olacağı gündür. 16 Nisan nifak tohumlarının terör şebekelerinin umudunun kırıldığı gündür inşallah. İşte şimdiden sizin bu önemli gününüzü kutluyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA