Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik Siverek'te

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik referandum çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir dizi temaslarda bulundu.



Bakan Çelik beraberinde Milletvekili Kasım Gülpınar, Belediye Başkanı Resul Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik ile Nasanlı ailesini ziyaret etti. Bakan Çelik, ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan bir tesiste, Nasanlı ailesi mensuplarıyla bir araya gelerek referandum da destek istedi. Basına kapalı olarak düzenlenen toplantıda çevre mahallelerin içme ve kullanma suyu ihtiyacının 2018 yılına kadar çözüleceğini belirten Çelik, bölgedeki hayvancılığı desteklemek amacıyla çalışma başlatılacağını söyledi.



Ardından ilçe merkezinde özel bir tıp merkezinin açılışını yapan Bakan Faruk Çelik, AK Parti İlçe Teşkilatınca düzenlenen 'Gençlerle Buluşma' toplantısına katıldı. Yenişehir Mahallesindeki Atatürk Kapalı Spor Salonunda toplanan kalabalığa hitap eden Çelik, gençlerden evet için ev ev dolaşmalarını isteyerek şunları kaydetti:



"Gençler, sizlerle daha çok bir araya geleceğiz. Burada siyaset yapan teşkilatımızla birlikte ne istiyorsanız yapacağız, bundan hiç şüpheniz olmasın. Futbol sahası ise futbol sahası, okulsa okul, yolsa yol, sanayi yapacağız. Sizden bir şey istiyorum, pazar günü görevinizi yapın, gerisini bize bırakın." - ŞANLIURFA