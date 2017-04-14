Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik Şanlıurfa'da Açıklaması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin, "Oyumuzu istikrardan yana kullanalım ve bu terör örgütlerine prim vermeyelim." dedi.



Çelik, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Suruç ilçesinde incelemelerde bulunarak, vatandaşların sorunlarını dinledi.



Daha sonra AK Parti Kadın Kolları tarafından Suruç Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda kadınlarla bir araya gelen Çelik, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasının önemine değindi.



Bakan Çelik, AK Parti hükümetleri olarak Türkiye'nin her bölgesine olduğu gibi Şanlıurfa ve Suruç'ta da büyük yatırımlar gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, vatandaşlardan destek istedi.



Terör örgütlerinin ve dış güçlerin amaçlarının ülkeyi güçsüz bırakmak olduğunu vurgulayan Çelik, "Onların amacı bu bölgede huzursuzluğu büyütüp, çatışmaları başlatıp aynen Suriye'de olduğu gibi buradaki namuslu, haysiyetli insanları buradan sürmek. Nereye gideceksiniz, bizi kim kabul edecek, bunların planları oyunları gerçekleşse bizim halimiz ne olacak. Onun için bunlara ta birinci dakikadan itibaren prim vermeyecek bir duruş sergilememiz lazım." diye konuştu.



Ülkenin daha çok gelişmesi için yeni sistemin gerekli olduğunu anlatan Faruk Çelik, "Siz pazar günü üzerinize düşeni yapın gerisini bize bırakın. Şanlıurfa'da neler yapıldı neler, sağlıkta, eğitimde sorunların hepsini çözmek için çalışıyoruz. Bugüne kadar ulaşamadığınız hizmetlere bundan sonra ulaşacağınızı bilin. Oyumuzu istikrardan yana kullanalım ve bu terör örgütlerine prim vermeyelim." ifadesini kullandı.



Çelik, toplantıda kadınların sorularını yanıtlayıp, önerilerini dinledi.



Programın ardından ilçede kırsal mahalleleri ziyaret eden Çelik'e, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ve partililer eşlik etti.