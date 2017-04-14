Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, Şanlıurfa'da

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Bu değişiklik dostlarımızı bir hayli memnun eden ama Türkiye'yle hesaplaşma niyetinde olanları son derece telaşlandıran bir referandum ." dedi.



Bakan Çelik, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında bir otelde AK Parti Karaköprü İlçe Teşkilatıyla bir araya geldi.



Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Çelik, bütün vatandaşların 16 Nisan'da sandık başına giderek, özgürce oylarını kullanmalarını istedi.



Çelik, anayasa değişikliğinin Türkiye için önemini vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Bu değişiklik dostlarımızı bir hayli memnun eden ama Türkiye'yle hesaplaşma niyetinde olanları son derece telaşlandıran bir referandum . Ben inanıyorum ki vatandaşlarımız burada dostlarımızı sevindirecek, düşmanları üzecek bir tabloyu inşallah ortaya koyacaktır. Büyük ölçüde 'evet' kararıyla da yeni bir bakış açısı, yeni bir vizyonla Türkiye Cumhuriyeti geleceğe yürüyecek diye ümit ediyorum. Bu 'hayır'da hayır falan yok, çünkü bu hayırcı ekibin Türkiye'ye vereceği hiçbir şey yok. Yeniden bir şey keşfetmiyoruz var olan dünyadaki uygulamaları dikkate aldığınız zaman bu yönetim anlayışının son derece Türkiye için isabetli olduğunu bir kez daha vurguluyorum."



Bir gazetecinin "Babaanne Projesi"nin hayata geçirilmesiyle ilgili sorusuna, Bakan Çelik, AK Parti iktidarlarının bu anlamda büyük açılımlar gerçekleştirdiğini ve toplumun dezavantajlı kesiminin elinden tuttuğunu ifade etti.



"Bu çalışmaların sosyal devletin gereğidir." diyen Çelik, uygulamanın ailelere hayırlı olması temennisinde bulundu.



Şanlıurfa'da çocuk sayısının fazla olduğuna işaret eden Bakan Çelik, "Babaanne Projesi"nin burada uygulanması için çalışma yürüteceklerini bildirdi.