Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik Şanlıurfa'da

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Gençlerimizin üzerinde titizlikle davranıyoruz. Onların okulsa okul, kitapsa kitap, burssa burs, yurtsa yurt ihtiyacını gidermek için büyük bir çaba içerisindeyiz." dedi.



Bakan Çelik, kentteki temasları kapsamında yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu açılış ve miting yapacağı alanda incelemelerde bulundu.



İncelemelerinin ardından alanın yanındaki bir kafeye geçen Çelik, buradaki vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.



Çelik, daha sonra Haililiye Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezini ziyaret etti.



Çelik, buradaki konuşmasında, halk oylaması çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'yı karış karış gezdiklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluş günü dolayısıyla yarın kenti ziyaret edeceğini belirten Çelik, "Cumhurbaşkanımızın 11 Nisan'da Şanlıurfa'da olma arzusu çok anlamlıdır. 'Şanlıurfalılar bunun kıymetini biliyor' diye düşünüyorum çünkü sizin kıymetinizi bilen bir Cumhurbaşkanı var. 'Ben Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünde Şanlıurfalılarla olacağım' dediler." diye konuştu.



Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunu sağlayan atalarına çok şey borçlu olduklarını anlatan Çelik, onlara layık olacak bir gelecek inşa etmek için gençlerle birlikte canla başla çalışmaları gerektiğini vurguladı.



Gençliğin gelecek demek olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:



"Gençlerimizin üzerinde titizlikle davranıyoruz. Onların okulsa okul, kitapsa kitap, burssa burs, yurtsa yurt ihtiyacını gidermek için büyük bir çaba içerisindeyiz. Bu çaba içerisinde olduğumuz gençlerin geleceğe iyi hazırlanması noktasında inanıyorum ki Şanlıurfalılar da büyük destek veriyorlar. Belediyelerimiz büyük destek veriyorlar. Biz Ankara'da milletvekilleri, bakanlıklar, valiliğimiz olarak el birliğiyle güzel bir geleceğin inşası noktasında çabamızı gösteriyoruz."