Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, AK Parti Van Il Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Bu memlekete 200 yılı aşkın aleni buyruk olmaya başlamış, 'yönetemezsin' diye baskılar uygulamış, önüne reçeteler konmuş anlayışa 'dur' diyeceğimiz bir sürecin içindeyiz." dedi.



Van'da katıldığı programlarının ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Çelik, uzun yıllardır siyasetin içinde yer aldığını söyledi.



Çelik, partisini, hayatlarını millete atfeden bir siyasi yapı olarak gördüğünü, bu amaçla siyaset yaptıklarını kaydetti.



Çığ altındaki ülkenin çağ atlaması için çok çaba gösterdiklerini anlatan Çelik, bunda başbakan ve bakanların yanı sıra teşkilatlarda görev yapan parti mensuplarının da çok büyük emeğinin olduğunu vurguladı.



"Dünya Trump'a alışmaya çalışıyor"



"Dünyada bir takım şeyler oluyor. Dünya Trump'a alışmaya çalışıyor. Alışıp alışmayacağı da belli değil. Trump değişik bir adam." diyen Çelik, bölgede "ince ayar" bazı şeylerin yapıldığını, devlet olarak bunları takip ettiklerini bildirdi.



Bölgede, dünyada sorunlar yumağının olduğu bir dönemden geçildiğini dile getiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu memlekete 200 yılı aşkın aleni buyruk olmaya başlamış, 'yönetemezsin' diye baskılar uygulamış, önüne reçeteler konmuş anlayışa 'dur' diyeceğimiz bir sürecin içindeyiz. 200 yıldır önümüze bu faturaları koyan, üst akıl diye bir şey var. Geriye, 15 yılda yaşadığımıza bakıldığında bir üst akıl tarafından planlandığını görmemek için saf olmak gerekiyor. Gezi olayları, Abdullah Bey'in seçilmemesi için hukuksuz uygulamaların yapılması, kapatma davaları açılması. Bir üst akıl, planlayıcılarıyla bölgeye, dünyaya, ülkemize yön verme gayreti içinde olanlar uzun süre başardılar. Bizim iktidarımızla tosladılar. Kendilerine çıkış yolu bulamadılar. Uzun süredir üst akılla, üstün aklın mücadelesi var. Üstün akıl millettir."



Çelik, "Alpaslan Malazgirt'e gelirken, Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken, Çanakkale'yi Mustafa Kemal arkadaşlarıyla geçilmez hale getirdi. Hepsinde üst akıl mağlup oldu, üstün akıl galip geldi. 15 Temmuz'da da üstün akıl duruma müdahale etti onlara geçit vermedi. Bu önemli bir noktadır. Millet arkanızda ise yürüyebiliyorsunuz. Millete teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Türkiye üzerinde nasıl oyunların oynandığını vatandaşların ve teşkilatlarının çok iyi bildiğini ifade eden Çelik, bölgede gençlerin iş bulduğu, ekonominin canlanmaya başladığı anlarda bombaların patlatıldığını vurguladı.



"Devletimiz hakim ama birileri rahat durmuyor"



Huzur ortamının devam etmesiyle bölge illerindeki durumun farklı olacağını aktaran Çelik, Van, Şanlıurfa, Diyarbakır'ın ülkenin geleceğe taşınmasında lokomotif görevi yürüteceğini bildirdi.



Teşkilatlarında makul, akıllı, tek yüzlü politikayı yerleştirmeleri gerektiğinin altını çizen Çelik, şunları kaydetti:



"Allah, bizi tek yüzlü yaratmıştır. Bu bölgenin yaşanan sıkıntılardan çıkışı, bölge halkının net duruş sergilemesine bağlıdır. Devletimiz şu anda hakim ama birileri rahat durmuyor. Açık bir yer arıyorlar. Bu ortamı gençler üzerinde bulamamaları gerekmektedir. Birlikte tek yüzlü duruşu sergilememiz gerekiyor. Bölge halkı mayası itibarıyla buna çok müsait. Teşkilatlarımız çok önemli. Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilata çok ihtiyacı yok. Bazı zamanlar belki oyların azalmasına neden oluyoruz. Çünkü kendisi sevilen bir lider. Ama ilk günden itibaren teşkilatlara önem veriyor. Bu nedenle teşkilatlarımız bizim için çok önemli."



Bugün katıldığı toplantılarda Van'ın sahip olduğu potansiyele bir kez daha tanıklık ettiğini söyleyen Çelik, tehditlerin ortadan kalktığı ortamda Van'ın gür bir sedayla ayağa kalkacağına inandığını vurguladı.



Çelik, referandumun bir rejim değişikliği olmadığını aktararak, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu için partiler sivil toplum kuruluşları bir araya geldi. Demek ki yüzde 51 yakalamak için sivrilikler törpülenebiliyor. Kutuplaşmayı değil daha büyük kitlelerin birleşmesini sağlayacak bir sisteme Türkiye'nin yol almaya başladığını belirtmek istiyorum." dedi.



Çelik, konuşmasının ardından Ferit Melen Havaalanı'na giderek kentten ayrıldı.