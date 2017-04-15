Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Bakanlık Fındık Alımına Başlıyor
Ara
BİST 90.064 %0,21
DOLAR 3,7299 %1,81
EURO 3,9451 %1,32
PARİTE 1,0613 %-0,01
ALTIN 154,41 %1,89
FAİZ 11,46 %2,14
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Bakanlık Fındık Alımına Başlıyor

Tekelci mantığın fındık üreticilerini mağdur ettiğini söyleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, önümüzdeki haftadan itibaren TMO bünyesinde fındık alımına başlayacaklarını duyurdu.

Bakanlık Fındık Alımına Başlıyor

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, fındık fiyatlarıyla ilgili tekelci bir mantığın üreticileri mağdur ettiğini belirterek, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) bünyesinde önümüzdeki hafta fındık alımını gerçekleştireceğiz." dedi.

Bakan Çelik, Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi'ndeki ziyaretlerinin ardından AA muhabirinin fındık fiyatlarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA ALIM BAŞLIYOR

Fındık fiyatlarıyla ilgili maalesef tekelci bir mantığın üreticileri mağdur ettiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Bundan dolayı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak TMO bünyesinde önümüzdeki hafta fındık alımını gerçekleştireceğimizi buradan ifade ediyorum. Üreticinin alın teriyle, üreticinin emeğiyle uğraşanlara bu anlamda gerekli cevabı vermiş olacağız. Fındığın hak ettiği değeri alacağı şekilde, üreticimizi memnun kılacak şekilde piyasada olacağımızı herkesin bilmesini istiyorum. Üreticilerimiz rahat olsunlar. Hükümetimiz, devletimiz her konuda olduğu gibi fındık konusunda da üreticimizin yanındadır."

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Mimarlar Odası, Bakanı Çelik, Bakan Çelik, Faruk Çelik, Şanlıurfa, Hükümet, Urfa, Tmo, Bakan