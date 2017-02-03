Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik Açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Kadınların güçlenmesi ve mevcut eşitsizlikleri ortadan kaldıracak düzenlemeleri bir an önce gerçekleştirmemiz gerekiyor." dedi.



Çelik, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Van Temsilciliğinin açılışında yaptığı konuşmada, tarihte kadınlara yönelik birçok yanlışın yapıldığını gördüklerini bildirdi.



Geriye dönüp bakıldığında kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğüne değinen Çelik, "Ortaçağ Avrupa'sına bakıyoruz, kadının insan mı değil mi tartışmalarına konu olduğunu görüyoruz. Günümüzde ise kadının bir meta olarak, sözüm ona çağdaş bir anlayış çerçevesinde değerlendirildiğine tanık oluyoruz. Bunlar doğru değildir." ifadesini kullandı.



Sorunların insan hakkı meselesi çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:



"İnsan eşitliği çerçevesinde olaylara baktığınız zaman, yaşanan büyük zulüm ve haksızlıkları gördüğünüzde devletin ve sivil yapılanmaların ne kadar önemli olduğunu görmemiz için çok bilmeye gerek yok. Altı yıldır Şanlıurfa milletvekiliyim. Doğu ve güneydoğuda kadının hakkı yok. Öyle hadiselere ve aile dramlarına şahit olmuşum ki inanın nasıl çözüm bulacağım konusunda devletin bir yetkilisi olmama rağmen çok zorlandığımı ifade etmek istiyorum. Kadınla ilgili Neşat Ertaş, 'kadın insan, erkek insanoğludur' diyor. Ne kadar da doğru söylemiş."



"Lütfen ayağa kalkın"



Çelik, kadınlarla ilgili sorunları çözmek için sivil yapılanmaların dört bir yana yayılması gerektiğini belirtti.



Kadınların güçlenmesi ve mevcut eşitsizlikleri ortadan kaldıracak düzenlemeleri bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Çelik, "sivil toplum örgütlerinin bir toplum için, fabrika ne kadar önemliyse, onların da o kadar önemli" olduğuna işaret etti.



Bakan Çelik, şunları kaydetti:



"Bun anlamda bu sivil toplum örgütlerinin ülkenin dört bir tarafına yayılması konusundaki çabaları kutluyorum. Kadın arkadaşlarımıza şunu söylüyoruz, 'Lütfen ayağa kalkın.' Yani erkek egemen bir anlayışı bu anlamda kabul etmek mümkün mü? Bu örgütlenmeyle, bu bir araya gelişle meselelerinizi konuşarak, bir yol haritası çıkararak köyümüzde, mahallemizde, semtimizde ve bölgemizde yaşanan yanlışlıkların üstesinden ancak bu şekilde gelebiliriz. Bu sorunların birliktelikle çözüleceğine inanıyorum."