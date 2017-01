Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik Açıklaması

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, 2008-2016 yılları arasında güvenlik güçlerince Türkiye'ye yasa dışı yollarla girerken ele geçirilen et ve et ürünleri miktarının 370 bin ton olduğunu bildirdi.



Çelik, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun kaçak et ve et ürünlerine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.



Çelik, dış ticarete ilişkin verilerin düzenli olarak TÜİK tarafından kamuoyunun bilgisine sunulduğuna işaret ederek, ülkeye yasa dışı canlı hayvan ve hayvansal ürün girişini önlemek amacıyla her türlü denetim ve kontrol mekanizmalarının yoğun şekilde yürütüldüğünü belirtti.



Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile canlı hayvan ve hayvansal ürün kaçakçılığı ile ilgili caydırıcı önlemler alındığının altını çizen Çelik, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile işbirliği yapılarak canlı hayvan ve hayvansal ürün kaçakçılığının önlenmesi konusunda ortak çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.



Kanun gereği kaçak getirilen canlı hayvan ve ürün sahipleri hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmak üzere savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu vurgulayan Çelik, kaçak olarak yurda girdiği tespit edilen canlı sığır cinsi hayvanlar ile koyun ve keçilerin resmi veteriner hekimler tarafından gerekli kontrol ve muayeneleri yapıldıktan sonra en yakın kesimhanede kestirilerek mülkiyetinin kamuya geçirildiğini ifade etti.



Gümrük İdaresince, ilgili mahkemeden tasfiye kararı alındıktan sonra imhası yönünde karar verilen canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ise imha edildiğini vurgulayan Çelik, yanıtında şunları kaydetti:



"2008-2016 yılları arasında kolluk kuvvetlerince Ülkemiz sınırlarından yasadışı yollarla girerken ele geçirilen et ve et ürünleri miktarı 370 bin tondur. Bakanlığımızca hazırlanan ve 2016 Ekim ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşılan Milli Tarım Projesi ile tarımda yapısal sorunların giderilmesi, planlı üretime geçilmesi, tarımsal ithalatın azaltılarak ihracatımızın artırılması ve tarımsal hasılamızın artırılması amaçlanmaktadır. Milli Tarım Projesi kapsamında Hayvancılıkta Yerli Üretimi Destekleme Modeli uygulamaya geçecektir. Bu kapsamda; Mera Hayvancılığı Yetiştirici Bölgeleri, Damızlık Düve Üretim Merkezleri Kurulması, Damızlık Koç-Teke Üretim Merkezleri Kurulması, Damızlık Manda Üretim Merkezleri Kurulması ve Hastalıktan Ari Bölgelerin Genişletilmesi Projeleri yürütülecektir. Bakanlığımızca başlatılan yeni projeler ve mevcut çalışmalar kapsamında hayvancılığa önemli destek ve teşvikler sağlanması, hayvancılığın geliştirilmesi, verim ve kalitenin arttırılması planlanmıştır. Tüm bu çalışmalar sonucunda hayvancılık sektörünün gelişmesi ile birlikte istihdam artışına da katkı sağlanmış olacaktır."