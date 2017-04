Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş Açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Türkiye'nin 150 bin ton et açığı olduğunu hatırlatarak, birkaç yıl içerisinde kombin ırklara geçerek, et ve süt dengesini oluşturmayı ve ette dışa bağımlılığı sona erdirmeyi hedeflediklerini söyledi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Edirne Süt Üreticileri Birliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Yardımcısı Daniş, Edirne'nin şaptan ari bölge olduğunu vurgulayarak, "Edirne, Trakya ama özellikle Edirne bizim için tarımsal anlamda, üretim depolarımızdan bir tanesi. Özellikle hayvancılıkta biliyorsunuz Edirne şaptan ari bölge. Burada çok kaliteli hayvancılık yapıyoruz. Kaliteli süt üretiyoruz. Kaliteli et üretiyoruz. Özellikle İstanbul pazarına, Trakya küçükbaş ve büyükbaşta ciddi tedarikçilik sağlıyor" dedi.



"Türkiye'nin 150 bin ton et açığı var"



Daniş, Milli Tarım Projesi kapsamında, hayvancılıkla ve geliştirilmesi ile ilgili ciddi adımlar atılmaya başlandığını belirterek, "Milli tarım projesi kapsamında, hayvancılıkla ilgili Türkiye'de özellikle doğu bölgemizde meraların geniş olduğu alanlarda yetiştirici bölgesi ilan ettik. Buralarda damızlık ve et materyallerimizi daha çok üretmiş olacağız. Besi materyallerimizi Trakya'da Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin içinde olduğu 41 ilimizde damızlık düve üretim merkezlerini destekleyeceğiz. En az 500 baş olmak üzere. Amacımız, artık damızlıkta ki dışı bağımlılığımızdan kurtulmak. Malumunuz, Türkiye'nin 150 bin ton et açığı var. Şimdi bu damızlık düve üretim merkezlerinde de kombin ırklara geçerek, süt de bir fazlalığımız var. Aslında dünyada, Avrupa'da da bir fazlalık var. Ama biz şimdi sütü az fakat daha kaliteli, daha verimli sütü olan nitelik anlamında daha kaliteli sütü olan ama et verimi yüksek olan türlere hayvanlarımızın bir kısmını dönüştürmeye çalışıyoruz. Bölgemizde simental başta geliyor, şu anda çiftçilerimizin yöneldiği hayvan ırkları gibi. Birkaç yıl içerisinde de sütte de ette de bir denge oluşturmayı sağlıyoruz. Et de dışa bağımlılığımızı sona erdirirken, süt ürünlerini de dışa pazarlamanın yollarını arıyoruz" ifadelerini kullandı. - EDİRNE