Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Daniş Açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, Türkiye'nin 150 bin ton kırmızı et açığı olduğunu belirterek, "Her şeye rağmen bütün imkanlarımızı kullanarak önümüzdeki 3 yıl içerisinde uygulamaya geçirdiğimiz desteklerle ithalatı minimuma indirmek istiyoruz." dedi.



Daniş, Kırklareli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığını ziyaretinde, Trakya'da iyi düzeyde hayvancılık yapıldığını söyledi.



Trakya'nın en büyük avantajının İstanbul'a yakınlığı olduğunu belirten dile getiren Daniş, besicilerin de hayvanlarına çok sağlıklı şekilde baktığını ifade etti.



Bakanlık olarak özellikle 2002'den bugüne en fazla artan desteklerin hayvancılık alanında verildiğine dikkat çeken Daniş, "Biz bunun sonuçlarını alıyoruz ülke olarak. Ama halen yapılacak, atılacak adımlarımız var. Son 2-3 yıldır süt fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşıyoruz. Geçen günlerde Çek'lerle iş birliği formu yaptık. Süt fiyatları yüzde 30 düşmüştü onlarda." diye konuştu.



Islah çalışmalarıyla beraber biraz daha kombine ırklara yönelmeye başladıklarını dile getiren Daniş, bakanlık olarak aile işletmelerine yönelik desteklemeleri önemsediklerini anlattı.



Trakya'da aile işletmeleri noktasında, hayvan ahırlarında problemlerin olduğuna dikkat çeken Daniş, şöyle devam etti:



"Bununla ilgili bakanlığımızda da belli çalışmalar vardı. Ama önümüzdeki süreçte özellikle Trakya ile ilgili daha özel ne yapabiliriz biraz bunu çalışmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Ciddi destekler veriyoruz hayvancılığa, tarıma. Bunun da sonuçlarını alıyoruz. Türkiye'nin 150 bin ton kırmızı et açığı var. Her şeye rağmen bütün imkanlarımızı kullanarak önümüzdeki 3 yıl içerisinde uygulamaya geçirdiğimiz desteklerle ithalatı minimuma indirmek istiyoruz. Bu sadece ıslah amaçlı da olabilir. Onun haricinde 150 bin ton açığı kapatmak istiyoruz. Bu yaklaşık 400, 500 bin hayvana tekabül ediyor."



Daniş, konuşmasının ardından besiciler ve Kırklareli'ne özgü içecek olan hardaliye üreticilerinin istek ve sıkıntılarını dinledi.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Daniş, Kırklareli Valiliği ile Ziraat Odasını da ziyaret etti.