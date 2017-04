Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri Başvuruları 31 Mayıs'ta Son Bulacak

Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı (BCFN) ile Thomson Reuters Vakfı, geleceğimizi tehdit eden gıda ve beslenme konusuna ışık tutmak için başlattığı 'Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri'ne başvurular 31 Mayıs 2017 tarihinde son bulacak. Her kategorinin kazananları BCFN'in 8'inci Uluslararası Formu'nda açıklanacak.



Dünyada gıda ve beslenmeye ilişkin sorunları analiz etmek amacıyla kurulan BCFN, Thomson Reuters Vakfı ile küresel gıda sisteminin üç ikilemi olan 'Açlık ve Obezite', 'Gıda ve Yakıt', 'İsraf ve Açlıktan Ölüm' konularına ışık tutmak ve bunları ele almanın yollarını bulmak için başlattığı 'Gıda Sürdürülebilirliği Medya Ödülleri' başvuruları 31 Mayıs 2017'de son bulacak. Basın, video ve fotoğrafçılık olmak üzere üç ana kategoride düzenlenecek olan yarışmada her kategoride bir yayınlanmış ve bir yayınlanmamış başvuru ödüllendirilecek.



Ana akım ve yeni medyanın gücünden yararlanarak kamuoyunun dikkatini gıda sürdürülebilirliğine çekmeyi, geniş ve küresel bir kitlede etkileşim yaratmayı hedefleyen yarışmada yayınlanan çalışmalarıyla kazananlar 10 bin euro ile ödüllendirilirken, yayınlanmamış çalışmalarıyla kazananlar ise Thomson Reuters Vakfının gıda sürdürülebilirliği konulu medya eğitim kursuna ücretsiz olarak katılma hakkına sahip olacak.



Finale kalan başvurular medya, fotoğraf, gıda ve tarım sürdürülebilirliği politikaları ile araştırmaları alanında önde gelen profesyonellerin oluşturduğu seçkin bir jüri tarafından değerlendirilecek. Her kategorinin kazananı ise Barilla Gıda ve Beslenme Vakfı'nın 8. Uluslararası Formunda açıklanacak.



Küresel gıda sisteminin geleceğine ışık tutacak yarışmanın jüri üyeleri ise şöyle belirlendi;



Afrika Gıda, Tarım, Beslenme ve Kalkınma Dergisi Kurucusu Ruth Oniang'o



Food Tank Kurucusu Danielle Nierenberg



La Repubblica Direktörü Mario Calabresi



Thomson Reuters Vakfı İklim Editörü Laurie Goering



The Economist Çevre Muhabiri Miranda Johnson



National Geographic Brezilya Kıdemli Editörü Ronaldo Ribeiro



Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü, İşbirlikleri, Savunuculuk ve Kapasite Geliştirme Direktörü Marcela Villarreal



Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu İletişim Direktörü Cassandra Waldon



Jamie Oliver Gıda Vakfı Küresel Savunuculuk Direktörü Olly Buston - İSTANBUL