Gıda işletmelerine TÜV önerisi

Alhat, "Tıpkı araçları kontrol eden TÜV benzeri bir denetim kuruluşu ve vize sistemi tarım sektörü için de kurulsun. Gıda sektöründeki şirketler birçok dalda kontrol edilsin, karne oluşturulup notlar verilsin, 3 aylık 1 yılık, 2 yıllık vizelerin de verileceği sistemle tüm sorunlar ortadan kalkar" dedi.

Türk zeytin ve zeytinyağı sektörünün buluştuğu 7. Olivtech Fuarı'nda, öneriyi gündeme getiren Alhat, "kara liste" uygulamasına alternatif olarak yeni bir sistemin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Sektörde yüzbinlerce üretici firmanın yer aldığını, bazı firmaların tüm standartları yerine getirmesine karşın şehirlerarası üretim farklılığı, hava sıcaklığından kaynaklanan üründe kalite bozulması, laboratuvar hataları, ürünün ambalajda fazla beklemesi gibi nedenlerle "kara listeye" girdiğini ifade eden Alhat, "Bu gibi firmalar, taklit, sahte ya da tağşiş ürün üretenlerle aynı kefede değerlendirilmemeli" dedi.

Bunun için de TÜV benzeri bir modelin tarım sektöründe uygulamaya geçirilmesi gerektiğini belirten Alhat, "2005 yılına kadar egzozlarından siyah duman atan, farı yanmayan, sinyali olmayan araçların olduğu bir trafiğimiz vardı. 2005 yılında araçlarda vize sistemine geçildi. Şimdi en azından araçlar konusunda daha güvenli yollarda seyrediyoruz. Tarımda da bu sistem olmalı. Şirketleri birçok dalda kontrol edebilecek, bizlere notlar verebilecek, 3 aylık 1 yılık, 2 yıllık vizelerin verileceği bir sisteme geçmemiz lazım. Çünkü 100 bin şirket var ve bizim belli bir standart sağlamak için bu şart" diye konuştu.

Türkiye'nin güvenilir gıdaya ulaşması için hızlı yol alması gerektiğine dikkat çeken Alhat, "Karnesinde bir çok artılar olan bir firmanın, hava sıcaklığına bağlı olarak ürünü bozulduğunda hemen kara listeye alınıp ortadan kaldırılmasının önüne de geçilmiş olacak. karnesinden artıları olan biryirketin hemen ortadan kaldırılmasının önüne geçilecek. Sağlık kodekserine uygun, sürdürülebilir bir üretim için TÜV benzeri vize sisteminin tarımda uygulanması hem üreticiler hem de tüketiciler için fayda sağlayacaktır" dedi.

İZFAŞ'A TEŞEKKÜR

7.Olivtech Fuarı'nı da değerlendiren Alhat, "Son derece başarılı bir fuar geçirdik. İZFAŞ bir sektör buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Bunu İstanbul'da yapamazsınız. Çünkü profesyonel ziyaretçi için konaklama ve ulaşım çok önemli. Kent bunu çok iyi karşılıyor. İZFAŞ'ın her geçen yıl kendisini geliştirdiğine tanıklık ediyoruz. Bu nedenle de sektör temcileri olarak böyle bir fuar düzenledikleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

