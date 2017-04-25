Gıda Harcamaları Yüzde 2,5 Arttı
Türk-İş'in raporuna göre, dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarı nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,51 oranında artış gösterdi.
Türk-İş'in raporuna göre, dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarı nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,51 oranında artış gösterdi. Açlık sınırı da bin 518 liraya çıktı.
Kaynak: Dunya.com
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