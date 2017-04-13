Gıda Güvenliği Öğrencilerden Sorulacak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde 'Güvenilir Gıda Tüketelim İsrafı Önleyelim Projesi' başlıyor. Projeyle 50 okulda 20 bin öğrenciye gıda güvenilği konusunda eğitimler verilecek. Eğitim alan öğrenciler, gıda güvenliğinde gönüllü elçi gibi çalışacak.



İnsan hayatının en önemli konularından olan gıda güvenliği ve israf sebebiyle dünyada milyarlarca lira çöpe gidiyor, yüzbinlerce insan da hayatını kaybediyor. Bursa ekonomisinin çatı kuruluşu olan BTSO da bu noktada sosyal sorumluluk projelerine devam ediyor. İlki 2015 yılında düzenlenen 'Güvenilir Gıda Tüketelim İsrafı Önleyelim Projesi' bu yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında 20 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında ortaöğretim öğrencileri, gıda güvenliği ve israf konusunda bilgilendirilecek.



İsrafın bilançosu 1 trilyon dolar



BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, dünyada gıda kaynaklı hastalıklardan dolayı 2 milyon kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Dünyada her üretilen ürünün yüzde 30'unun tüketilmeden israf edildiğine dikkati çeken Aytuğ Onur, her yıl ortalama 1.3 trilyon ton gıdanın israf edildiğini ve bunun bilançosunun 1 trilyon dolar olduğunu vurguladı. Türkiye'de günde 6 milyon ekmeğin de çöpe atıldığını kaydeden Aytuğ Onur, 1 yılda israf edilen ekmeklerle 500 okul, onlarca köprü, 500 km yol yapılabileceğini vurguladı.



50 okulda 20 bin öğrenciye eğitim



BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, proje ile kaynakların etkin kullanımı, gıdaların güvenle tüketilmesi ve israfın önlenmesinin hedeflendiğini açıkladı. BTSO olarak sosyal sorumluluk projesi çalışmalarına büyük önem verdiklerini kaydeden Aytuğ Onur, BESAŞ, Onur Market ve SÜTAŞ'ın da destek verdiği 'Güvenilir Gıda Tüketelim İsrafı Önleyelim Projesi' kapsamında 17 Nisan'dan 15 Mayıs'a kadar 50 okulda 20 bin öğrenciye eğitim verileceğini dile getirdi. - BURSA