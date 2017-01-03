Gıda Bankası 523 Ailenin Yüzünü Güldürdü

Turgutlu'da yardıma muhtaç ailelerin ilk adreslerinden biri olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Gıda Bankası, 2016 yılında toplam 523 ailenin yüzünü güldürdü.



Turgutlu'da 1 Nisan 2016 yılında gerçekleştirilen toplu açılış töreninde hizmete giren Gıda Bankası, ilçedeki 523 ailenin yüzünü güldürdü.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün, 2013 yılında 'Yalnız Değilsin' sloganıyla başlattığı ve Türkiye'ye örnek projeler arasında gösterilen hizmetten duydukları memnuniyeti ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "Gerek Manisa Büyükşehir Belediyemiz gerekse Turgutlu Belediyesi olarak Turgutlu'muzda açta açıkta vatandaşımızın kalmaması adına çaba sarf ediyoruz. Bu noktada en büyük ihtiyaçlardan birisi de Gıda Bankası'nın hizmete girmesi ile giderilmiştir. Vatandaşımıza normal market sistemi sunarak onları rencide etmeden, dilediğini alarak ev ve mutfak masraflarına mütevazi katkı sunulmaktadır. Bu anlamda 17 ilçe içerisinde Turgutlu'muza öncelik sağlayarak Turgutlu Belediyemizin sosyal belediyecilik hizmetlerini de destekler katkıları ve hizmetlerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum. 2017 yılında da Gıda Bankası hizmetlerine aralıksız devam edecektir." dedi. - MANİSA