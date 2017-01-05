Gıda Bankası 2016 Yılında İhtiyaç Sahiplerinin Yanında Oldu

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, sosyal yardımlarla, 2016 yılında ihtiyaç sahibi ailelere imkanlar dahilinde destek olduklarını söyledi.



Kara,yardıma muhtaç ailelerin yaşamlarına destek vermek amacıyla binlerce aileye ulaştıklarını yardımların sayesinde evleride huzura vesile olduğunu ifade ederek,"Belediyemiz bütçesi ile oluşturulan ve dışarıdan gelen yardımlar neticesinde Kilis Belediyesi Gıda Bankamızda toplanan yardımlar Kilis içinde bulunan ihtiyaç sahiplerine ulaştı. 2016 yılında 16 bin koli gıda paketi, 388 kişiye muhtelif gıda paketi, 22 ton 300 kilo patates, soğan, bin 800 kilo kırmızı et, 50 adet mama, bin 670 kilo kandil lokumu, bin 500 kişiye aşere, 132 adet gül kolonyası, bin 400 adet kıyafet yardımı, 200 adet çocuk ve hasta bezi, 360 adet tek kişilik yatak, 5 engelli aracı, 38 adet bisiklet, 42 aileye ev eşyası, 650 öğrenciye kırtasiye, 200 aileye nakti yardım, bir kişiye muhtaç asker aylığı, 11 ev onarımı, 3 bin 500 adet Türk bayrağı, bin 425 aileye hoş geldin meleğim seti, 100 kişiye evde bakım ve temizliği yapıldı. Şanlıurfa gezisine 2 bin 720 kişi götürüldü. Kilis Belediyesi olarak biz diyoruz ki; Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. 2016 yılında yapılan Yardım ve dağıtımlar Umudun ve Barışın Ana Şehri Kilis'e yakışır şekilde yerine ulaştı. Sosyal yardımlar 2017 yılında da hız kesmeden ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılacaktır" diye konuştu. - KİLİS