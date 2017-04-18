Gianfranco Zola İstifa Etti

İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham'ın teknik direktörü Gianfranco Zola'nın istifa ettiği öğrenildi.



Birmingham City'de sadece 4 ay çalışan İtalya'nın efsane oyuncusu Zola son olarak Burton Albion'a sahasında 2-0 kaybetmiş ve taraftardan büyük tepki toplamıştı.



50 yaşındaki İtalyan, tartışmalı Gary Rowett'in görevinden alınmasının ardından Aralık ayında İngiliz ekibinin başına geçmiş ve Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Kerim Frei'ı transfer etmişti.



Birmingham City İngiltere Championship liginde 20. sırada bulunuyor. Bu sezon beklentilerin çok uzağında kalan ekip düşme hattının sadece 3 puan üzerinde yer alıyor.