Gezmeye Çıkan Aile Ölümden Döndü

Kastamonu'da kontrolden çıkan otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde ikamet eden Ayhan Çakır (39) idaresindeki 37 RA 419 plakalı otomobil, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasının önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil, şarampole çarptıktan sonra tekstil fabrikasının beton duvarlarına çarptı. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, sürücü Ayhan Çakır ile eşi Günay Çakır (39), çocukları İrem Sultan Çakır (10) ile Ekrem Çakır (13) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası trafik ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak, kaza yapan araç çekici marifetiyle otoparka çekildi.



Kaza yapan ailenin, Ağlı ilçesinden Kastamonu'ya gezmeye geldikleri öğrenildi.



(Vedat Yunus İkizoğlu / İHA)