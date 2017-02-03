Gezici Semt Pazarı Kadınların Umut Işığı Oldu

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi tarafından ilk kadın semt pazarının ardından gezici semt pazarı da kadınlara umut kapısı olmaya devam ediyor.



Bağlar Belediyesi şiddette maruz kalmış, ekonomik durumu iyi olmayan ve çalışmak isteyen kadınların istihdam edilmesi için gezici semt pazarı kurarak kadınlara destek oluyor. Kış koşullarına rağmen 83 tezgahın bulunduğu pazarın müşterileri karışık olmasına rağmen satıcılarının tamamı kadın. Pazarcı kadınların kimisinin eşi işsiz kimisinin ise çalışamayacak kadar hasta.



Kadınların istihdam edilmesi amacıyla kurulan kadın gezici semt pazarında çalışanların yaş ortalaması 20 ve 55 arasında değişiyor. Tezgah başındaki kadınlar, ailelerini geçindirmek için çetin kış şartlarında evlerine götürecekleri günlük ihtiyaçları karşılamak umuduyla tüm zorlukların üstünden geldiklerini söylüyor.



Gezici pazarda çalışan 31 yaşındaki Güler Deniz, günlük farklı gezici semt pazarı nedeniyle sadece alışveriş yapmadıklarını birçok dost kazandığını söyledi. Vatandaşların kadın semt pazarına yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Deniz, "Özellikle kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Kadınlar burada rahat alışverişlerini yapabiliyor. Sohbet edebiliyoruz. Yine diğer pazarlarda alışveriş yaparlarken örneğin seçmece malzeme alamıyorlar ama burada istediğini seçebiliyor. Hatta bazı müşterilerimiz evlerinde yaptıkları yemekleri getirip bizimle paylaşıyor ve sohbetlerimize katılıyorlar. Bizi diğer pazarlardan ayıran önemli nokta ise kadınların pazarda rahatlıkla dolaşabilmesidir" dedi.



Semt pazarında yer alan beş çocuk annesi 55 yaşındaki Şadiye Kelekçier de çocuklarına destek olmak amacıyla çalıştığını ifade etti. Son günlerde yağan kar nedeniyle kadınlar olarak çok zorlandıklarını dile getiren Kelekçier, ancak ekmek parası kazandıklarından şikayet etmediklerini kaydetti.



5 çocuk annesi 44 yaşındaki Gurbet Güler ise eşinin çalışmadığını belirterek, "Tüm çocuklarım okula gidiyor. Evim kira dolayısıyla kendim çalışıp çocuklarıma, aileme bakıyorum. Görüyorsunuz kar içinde çalışıyoruz ama mutluyuz. Ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Artık çocuklarımın istediklerini alabiliyorum ve bu bana mutluluk veriyor. Bunun için belediyelerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Öte yandan sabit semt pazarı ve gezici semt pazarı için kadınların, Bağlar Belediyesi Kadın Birimi'ne başvuruları da devam ediyor. - DİYARBAKIR