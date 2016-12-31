Gezici Hırsızlar" Suçüstü Yakalandı

Osmaniye'den günübirlik hırsızlık için Kahramanmaraş'a gelen 2'si kadın 3 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Merkez Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'ndeki bir sitenin giriş katındaki daireye, kapıyı özel plastik bir malzemeyle açıp giren iki kadın evdeki ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı.



Ev sahiplerinin haber vermesi üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, aldığı eşkal bilgileriyle olay bölgesinde dar alan uygulaması yaparak zanlıları kovalamaca sonucu kısa sürede yakaladı.



Yakalanan Sevgi T'nin (31) avucunda 2 altın yüzük, Ceylan G'de (19) de altın kolye ele geçirildi.



İki zanlı ve onlara gözcülük yaptıkları belirlenen Mehmet Ç, üzerinde çalıntı cep telefonuyla polis ekiplerince gözaltına alındı.



Suç aleti ve çalıntı malzemelerle yakalanan şüphelilerin Osmaniye'den günübirlik gelen gezici hırsızlık çetesi olduğu öğrenildi.



Bu arada Mehmet Ç'nin hırsızlık suçlarından arandığı ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis kararı olduğu belirtildi.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.