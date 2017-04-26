Gezi Parkı'na Ekolojik Köprü

GEZİ Parkı'nı Harbiye'ye bağlayacak ekolojik köprünün yapımına devam ediliyor. İstanbul Belediye Başkanı(İBB) Kadir Topbaş'ın Gezi Parkı'na yapılacağını duyurduğu köprü için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ve iş makinaları yaklaşık 1 aydır çalışmalarını sürdürüyor. Köprünün ayakları ve zemini tamamlandı. İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın "Taksim'de Gezi Parkı'ndan geçen köprünün de ekolojik yapılmasını istedim. Orada da yeşil bant içerisinden geçilsin" şeklinde duyurduğu köprünün yaklaşık 1 ay içinde tamamlanması bekleniyor. - İstanbul