Gezi Parkı'na Ekolojik Köprü

Gezi Parkı'nı Harbiye'ye bağlamak için yapılması planlanan ekolojik köprü çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından başlatıldı . İBB Başkanı Kadir Topbaş projeyi," Taksim'de Gezi Parkı'na geçen köprünün de ekolojik yapılmasını istedim. Orada da yeşil bant içerisinden geçilsin." diye müjdelemişti.



Beyoğlu ile Şişli'yi ayıran Asker Ocağı Caddesi'nde ekolojik köprü yapım yayalarıda sebep olduğu trafik yoğunluğuna çözüm bulmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gezi Parkı'nı Harbiye'ye bağlayacak olan bir 'ekolojik köprüt' çalışması yaparken, üst geçidin trafik yoğunluğunu azaltması bekleniyor. Turistlerin ve vatandaşların yoğunlukla ilgi gösterdiği cazibe merkezlerinden biri olarak kabul edilen Taksim'de özellikle sabah ve akşam saatlerinde artan trafik yoğunluğu dikkat çekerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), caddeyi kullanan vatandaşların kullanması ve trafik yoğunluğunun azalması için bir üst geçit çalışması başlattı. Vodafone Arena Stadı'nın üstünden başlayan ve Divan Kavşağı'na kadar uzanan Asker Ocağı Caddesi'nin, Gezi Parkı ile Harbiye'yi ayıran bölümündeki bir noktaya inşası devam eden 'ekolojik üst geçit', çevrenin görüntüsünü ve doğasını bozmayacak şekilde oluşturulması bekleniyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar devam ederken, üst geçidin kabataslağının tamamlanmak üzere olduğu görüldü.İBB Başkanı Kadir Topbaş, belediye meclisinde projeyle ilgili olarak, "Taksim'de Gezi Parkı'na geçen köprünün de ekolojik yapılmasını istedim. Orada da yeşil bant içerisinden geçilsin. Duvarlarda çiçek açtırabildiğimize göre, bunu da başarırız ."demişti.



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