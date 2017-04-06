Gezer'e Türk Bayraklı Karşılama

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan gezer ve beraberindeki heyet referandum çalışmaları kapsamında gittikleri köylerde Türk bayrakları ile karşılandı.



AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, yönetim ve yürütme kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve mahalle temsilcileriyle birlikte referandum çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Gezer ve beraberindeki heyet gittikleri köylerde Türk bayrakları ile karşılandı. Erkan Gezer ve beraberindeki heyet çalışmalarını Ağaçgeçit, Batı Çanakçı, Çiftlik ve Topyolu köylerinde sürdürdü. Ağaçgeçit köyü sakinleri AK Parti heyetinin geleceğini duyduktan sonra köy meydanını Türk bayrakları ile süsledi. Türk bayrakları ile süslenen köy meydanında vatandaşlarla buluşan Gezer, yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında detaylı bilgiler aktardı. Gezer, bu meselenin sadece bir seçim değil, ülkenin kaderini değiştirecek kadar önemli bir mesele olduğunu belirterek, vatanını, bayrağını, ülkesini seven herkesin 16 Nisan'da sandığa giderek evet oyu vermesi gerektiğini söyledi.



Gezer ve beraberindeki heyetin referandum çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR