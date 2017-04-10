Gezer, Bağlar'ı Didik Didik Geziyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, referandum çalışmaları kapsamında ilçeye bağla mahalleleri didik didik gezerek vatandaşları bilgilendiriyor.



AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, yönetim ve yürütme kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve mahalle temsilcileriyle ilçeye bağlı mahallelerde referandum çalışmalarını sürdürüyor. Heyet ile birlikte kapı kapı dolaşan Gezer, çaldığı bütün kapılarda vatandaşlara referandum un Türkiye için milat olacağını söyledi. Türkiye'nin mevcut sisteminin ülke sorunlarına yanıt veremez duruma geldiğini belirten Gezer, vatandaşların desteği ile bunu değiştirmek için 16 Nisan tarihinin önemli bir fırsat olduğunu kaydetti. Gittikleri yerlerde 'Evet' broşürlerini de dağıtan Gezer, değiştirilmesi için halk oylamasına sunulan 18 madde hakkında detaylı bilgiler aktardı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin Türkiye'yi ayağa kaldıracak önemli bir sistem olduğunu ifade eden Gezer, halktan da bu referandum a destek vermesini istedi. - DİYARBAKIR