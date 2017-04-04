Seyahat etmeyi seviyor musunuz? Peki çok uygun fiyata seyahat ederken bir yandan da para kazanmak ister misiniz?



9-6 iş hayatından sıkılanlar;



Hayatı daha esnek yaşamak isterken bir yandan da para kazanmak isteyenler;



Kendi işini yapmak isteyip de sermayesi olmayanlar;



Gezdünyayı ekibi olarak sizleri hem hayal ettiğiniz yerlere seyahat edebileceğiniz hem de bunu yaparken para kazanabileceğiniz yepyeni bir iş fırsatı ile tanıştırmaya geliyoruz.



Bizimle tanışmak ve işinizi nasıl kurabileceğinizin detaylarını öğrenmek için sizi 5 Nisan Çarşamba akşamı Levent Ofis'e bekliyoruz.



Etkinlik Programı



19.00 Kayıt



19.30 Sunum



20.15 Networking



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Levent Ofis



Mekan Adresi : 8 Harman Sokağı Başlangıç Saati : 05.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 05.04.2017 20: 30: 00



Kategori : Gezdünyayı: Dünyayı Gezerken Para Kazanmanın Püf Noktaları



Tür : Toplantı



Ücretlimi? : Hayır