Gezdünyayı: Dünyayı Gezerken Para Kazanmanın Püf Noktaları

Seyahat etmeyi seviyor musunuz? Peki çok uygun fiyata seyahat ederken bir yandan da para kazanmak ister misiniz?

Gezdünyayı: Dünyayı Gezerken Para Kazanmanın Püf Noktaları

Seyahat etmeyi seviyor musunuz? Peki çok uygun fiyata seyahat ederken bir yandan da para kazanmak ister misiniz?

9-6 iş hayatından sıkılanlar;

Hayatı daha esnek yaşamak isterken bir yandan da para kazanmak isteyenler;

Kendi işini yapmak isteyip de sermayesi olmayanlar;

Gezdünyayı ekibi olarak sizleri hem hayal ettiğiniz yerlere seyahat edebileceğiniz hem de bunu yaparken para kazanabileceğiniz yepyeni bir iş fırsatı ile tanıştırmaya geliyoruz.

Bizimle tanışmak ve işinizi nasıl kurabileceğinizin detaylarını öğrenmek için sizi 5 Nisan Çarşamba akşamı Levent Ofis'e bekliyoruz.

Etkinlik Programı

19.00 Kayıt

19.30 Sunum

20.15 Networking 

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Şişli

Mekan : Levent Ofis

Mekan Adresi : 8 Harman Sokağı Başlangıç Saati : 05.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 05.04.2017 20: 30: 00

Kategori : Gezdünyayı: Dünyayı Gezerken Para Kazanmanın Püf Noktaları

Tür : Toplantı

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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Çarşamba, Istanbul, İstanbul, 5 Nisan, Şişli, Kaza
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