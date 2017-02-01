Geyve'de Öksüz ve Yetimlere Nakdi Yardım Yapılacak

Geyve Belediyesince sosyal proje kapsamında, üniversite ve liselerde okuyan öksüz ve yetim çocuklara nakdi yardım yapılacak.



Şubat ayı meclis toplantısında konuşan Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, bu yılın ikinci meclis toplantısında ilçedeki yetim ve öksüz çocuklara yardım kararı aldıklarını söyledi.



Muhtarlık ve kaymakamlık kanalıyla tespit edilen 145 çocuğa devletin şefkatli ve sıcak yüzünü götüreceklerini vurgulayan Kaya, "Üniversite okuyan bir öğrencimize aylık 250, lise okuyanlara ise 150 lira vererek onların eğitimlerine bir nebze de olsa katkı sağlamak amacındayız. Anaokulu ve ilkokul öğrencilerimize de günlük cep harçlığı vereceğiz. Karara imza atan meclis üyelerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.