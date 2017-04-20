Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'dan Vezirhan Beldesine Ziyaret

Sakarya'nın Geyve İlçe Belediye Başkanı Murat Kaya Bilecik'in Vezirhan beldesini ziyaret etti.



İlk olarak Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'u ziyaret eden Kaya, buradan Vezirhan tesislerine geçti. Ardından Vezirhan Cumhuriyet Meydanı'na geçerek burada incelemelerde bulundu.



Yapmış olduğu ziyarette kendilerini en iyi şekilde ağırladıklarını ifade eden Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, "Vezirhan Belediye Başkanımız Mehmet Duymuş ve Belediye ekiplerine çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK