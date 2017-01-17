Geyve Belediye Başkanı Kaya'dan Başkan Kalın'a Ziyaret

Sakarya Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın'ı makamında ziyaret etti.



Seyitgazi Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile Geyve Belediye Meclis üyesi Nihat Baltaoğlu'nun da katıldığı ziyarette belediyeler arası işbirliği ile devam eden projeler değerlendirildi. Ziyaret sonrası Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya'ya Başbakan Binali Yıldırım'ın resminin bulunduğu halı tablo hediye etti.



Belediye Başkanları Kalın ve Kaya daha sonra Eskişehir'e geçerek Eskişehir Valisi Azmi Çelik'i makamında ziyaret ettiler. - ESKİŞEHİR