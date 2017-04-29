Hafta sonunun 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatiliyle birleşmesini fırsat bilerek Bozcaada'ya gitmek isteyen tatilciler, Geyikli İskelesi'nde yoğunluk oluşturdu.



Alınan bilgiye göre, Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ feribotlarının Geyikli-Bozcaada seferlerinde yoğunluk yaşanıyor.



Bozcaada'ya ulaşmak için feribot sırasına giren tatilciler, araçlarla uzun süre beklemek zorunda kalıyor.



Zaman zaman 2 kilometreyi bulan araç kuyruğu nedeniyle kent içi trafik akışında da aksamalar yaşanıyor.



Feribota binecek araçlar ve vatandaşlar, Geyikli Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından güvenlik kontrolünden geçiriliyor.