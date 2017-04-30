Geyik ve Karaca Boynuzundan Bıçak Sapı

Dünyaca tanınan Sivas bıçağında, geyik ve karaca boynuzları dekoratif sap olarak kullanılıyor.



Kentte geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan ve köklü kültürü olan bıçakçılık geleneği, sayıları oldukça azalan ustalarca yaşatılmaya çalışılıyor. Son yıllarda isteğe bağlı dekoratif amaçlı kullanılan geyik ve karaca boynuzu, Sivas bıçağına estetik katıyor. Meraklılarınca doğada bulunan boynuzlar, Sivaslı ustalara gönderilerek işleniyor ve sahibine ulaştırılıyor.



Usta tarafından ocakta ısıtılan, örste dövülerek inceltilen çeliğe bıçak formu veriliyor. Son halini alan çelik, boynuza açılan oyuğa yerleştirilip, çarkta parlatıldıktan sonra satışa hazır hale geliyor. Ustaların ellerinde işlenerek zorlu aşamalardan geçtikten sonra tezgahlardaki yerini alan görkemli Sivas bıçakları, büyük talep görüyor.



Sivas'ta 35 yıldır baba mesleğini sürdüren bıçak ustası İsmail Gölebatmaz, Sivas bıçağına geyik ve karaca boynuzuyla ayrı bir güzellik kazandırdıklarını söyledi.



Gölebatmaz, meraklılar boynuz saplı bıçaklar yaptırdığını belirterek "Bu boynuzları sadece ben yapıyorum. Özellikle geyik ve karaca boynuzu kullanıyorum." dedi.



Avlanmaya karşı olduğunu çünkü bu hayvanların neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Gölebatmaz, şöyle konuştu:



"Doğal yollarla düşen boynuzları kullanıyoruz. Avlanma ya da kendi düşmüş olan boynuzu da boynuzun köşelerinden ve diplerinden anlıyoruz. Kendi düşen boynuz oval şekilde oluyor. Bu işi yaptığımı bilenler medyadan takip ediyor, telefonla arıyor, 'Bizde boynuz var, göndersek bıçak yapar mısın?' diyorlar. Ben de sayısını öğrenip satıcıyla anlaşıp bıçağı yapıyorum. 'Elimde 3 boynuz var' diyenlere 2'si ya da 1'i benim olmak kaydıyla yapıyorum, bazen para bile almıyorum. Boynuzu ancak böyle temin edebiliyoruz. Yoksa bu boynuzları parayla dahi bulamıyoruz."



Ortalama büyüklükte bıçağın tanesini yaklaşık bin 500 liraya sattığını dile getiren Gölebatmaz, şunları kaydetti:



"Geyik boynuzlarının fiyatı daha farklı oluyor çünkü ona malzeme gidiyor. Boynuzların fiyatı da getirene bağlı. Parayla değil de daha çok aramızda anlaşıyoruz. Ben ona bıçak yapıyorum o bana boynuz temin etmiş oluyor. Bıçaklarda genellikle geyik ve karaca boynuzu kullanıyorum. Bıçaklardaki fiyat aralığı da 400 ila 3 bin 500 arasında değişiyor."