- Geyik ve karaca boynuzlarından bıçak yapıyor.

Sivaslı bıçak ustası, düşen karaca ve geyik boynuzlarından yaptığı özel bıçakları 400 ile 3 bin 500 Lira aralığında satıyor



SİVAS - Sivaslı bıçak ustası, düşen karaca ve geyik boynuzlarından yaptığı özel bıçakları 400 ile 3 bin 500 Lira aralığında satıyor.

Sivas'ta binlerce yıl öncesinde olduğu gibi erittiği çelikleri örs üzerinde çekiçle döverek bıçak ve benzeri ürünleri imal eden İsmail Gölebatmaz, karaca ve geyik boynuzları kullanarak ürettiği bıçaklarla da dikkat çekiyor. Gölebatmaz, sipariş üzerine temin ettiği düşen karaca ve geyik boynuzlarına bıçak monte ediyor.

Boynuzları doğal yollarla temin ettiğini belirten bıçak ustası, "Bıçaklarımızda genellikle geyik ve karaca boynuzlarını kullanıyoruz. Biz avlanmaya karşıyız. Bunlar nesli tükenmekte olan ve koruma altında ki hayvanlar. Biz kendi düşen hayvanların boynuzlarını kullanıyoruz. Bunu da boynuz köklerinde ki doğal yapıdan anlıyoruz. Bu boynuzları ormanlık alanlarda bulanlar bizimle irtibata geçiyorlar. Bunları bize ulaştırıp bıçak yapmamızı istiyorlar. Bende getirilen üç boynuza karşılık bir boynuzlu bıçak yapıyorum. "dedi.

3 Bin 500 Liraya alıcı buluyor

Bıçak ustası, karaca ve geyik boynuzlarının değerinin para ile ölçülemeyeceğini ifade edip, "Küçük boynuzlarla yapılan küçük bıçaklar 400-500 Lirası arasında. Geyik boynuzları ile yapılan büyük bıçaklar ise 3 bin 500 Lira civarında. Ortalama fiyatlarımız ise 500 ile bin 500 Lira arasında değişiyor."şeklinde konuştu.

Özel Harekat Polislerine özel bıçak

İsmail Gölebatmaz, boynuzların yanında hayvan kemiklerinden de özel bıçaklar imal ettiğini, bu tür bıçakların özellikle Özel Harekat Polisleri tarafından ilgi gördüğünü söyledi. Gölebatmaz, 750 Liradan satılan bu bıçakları Özel Hareket Polislerine ise çok daha uygun fiyatlarla sattığına vurgu yapıp, "Kemikten yaptığımız bıçaklarda var. Onlarda çok dağa güçlü çelikler kullanıyoruz. Böyle bir bıçakla 20'lik bir çiviyi rahatlıkla kopartabilirsiniz. Bunları genelde Özel Harekatçı kardeşlerimize veriyoruz. Buda bir derece silah sayılır. Bu bıçaklar 750 Lira civarı. Ancak Özel Harekatçı kardeşlerimizden bu ücreti almıyoruz. Onlar bizim gururumuz. Hiç para vermeseler de onlar için yaparım" dedi.