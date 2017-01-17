Gevye Belediye Başkanı Kaya'dan Başkan Yaman'a Ziyaret

Gevye Belediye Başkanı Murat Kaya, Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.



Gevye Belediye Başkanı Murat Kaya'nın beraberinde, Gevye Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti Bilecik Gençlik Kolları eski başkanı İbrahim Kurt d bulundu. Başkan Yaman, istişareler gerçekleştirdiği ziyaretçilerine teşekkürlerini ileterek, "Geyve Belediye Başkanımız sayın Murat Kaya, belediye meclis üyeleri ve AK Parti Bilecik eski Gençlik Kolları başkanımız İbrahim Kurt bizleri ziyaret ettiler. Kendilerine ilgilendiren dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK