Gevher Nesibe kimdir?

Günümüzde yayınlanan tarihi dizilerle birlikte tarihte yaşamış kişiler de gündeme geliyor. Bu kişilerden biri de Gevher Nesibe. Peki, Gevher Nesibe kimdir? Son zamanlarda sıkça aratılanlar arasında olan Gevher Nesibe hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Günümüzde yayınlanan tarihi dizilerle birlikte tarihte yaşamış kişiler de gündeme geliyor. Bu kişilerden biri de Gevher Nesibe. Peki, Gevher Nesibe kimdir? Son zamanlarda sıkça aratılanlar arasında olan Gevher Nesibe hakkında bilinenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

GEVHER NESİBE KİMDİR?

Melike İsmetüddin Gevher Nesibe Hatun ya da bilinen adıyla Gevher Nesibe Sultan, Selçuklu Hükümdarlarından II. Kılıçarslan'ın kızıdır. 1204 yılında verem hastalığına yakalanarak Kayseri'de ölmüştür.

Vasiyeti üzerine ağabeyi Selçuklu sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1204-1206 yılları arasında Kayseri'de inşa ettirilmiş ünlü Gevher Nesibe Şifaiyyesi ve 1210-1214 yılları arasında yapılan medresesi bazı kaynaklara göre tıp eğitimi ve sağlık hizmetini birlikte veren dünyanın ilk merkezidir.

Darüşşifa'da ayrıca Gevher Nesibe'nin türbesi bulunmaktadır.

Gevher Nesibe Sultan saray başsipahisine âşık olmuş ve ağabeyi l. Gıyaseddin Keyhüsrev evlenmelerine izin vermemiştir. l. Gıyaseddin Keyhüsrev, başsipahiyi savaşa gönderimiş ve savaşta ölmesine neden olmuştur. Bunun üzerine verem hastalığına yakalanan Gevher Nesibe'nin durumuna çok üzülen ağabeyi ona vasiyetini sormuş, o da ağabeyine kendi hastalığının şifası olmadığını ve ölüm yokuşunda olduğunu, şifası olan hastalıkları çeken insanların acı çekmemesi ve tedavisi için kendi adına insanların ücretsiz yararlanabileceği bir şifahane yaptırmasını vasiyet etmiştir. Doktorların tüm çabalarına rağmen iyileşememiş ve ölmüştür. Türbesi, adına yapılan şifahanede bulunmaktadır.