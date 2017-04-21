Türkiye alternatif müzik sahnesinin en önemli gruplarından Gevende, Salon IKSV'de sizlerle olacak.



Türkiye genelinde ve dünyanın birçok kentinde önemli festivallere katıldılar. St. Antuan kilisesinde verdikleri konser ve akabinde yayımladıkları konserin canlı performans albümüyle takipçilerini büyülediler. "Monochrama" adlı video oyununun müziklerini yaptılar. Yıllardır sabırsızlıkla beklenen yeni albümleri "Kırınardı"yı sonunda tamamladılar, Tolga Karaçelik'in Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nda çektiği klipleri Vertigo ile bütün interneti salladılar. Hasretle bekleyen hayranlarıyla kavuşmak üzere Salon'da olacaklar.



Yerli deneysel müzik, doğaçlama performans.



*Biletinizin barkodunu KonserV aplikasyonu ile okutup puan kazanmayı unutmayın.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Salon İKSV



Mekan Adresi : Sadi Konuralp Caddesi No: 5



Başlangıç Saati : 21.04.2017 22: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 23: 45: 00



Kategori : Gevende



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır