Gevaş'ta Kızak Keyfi

Van'ın Gevaş ilçesinde tatili fırsat bilen çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla cadde ve sokaklarda kayarak karın keyfini çıkardı.



Van'da iki gündür aralıklarla devam eden ve hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı, çocuklar için de eğlenceye dönüştü. Okulların tatil olmasını fırsat bilen Gevaşlı çocuklar, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızaklarla karın ve tatilin keyfini çıkardı. Kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetreye ulaştığı Gevaş'ta, çocuklar soğuğa aldırış etmeden kızaklarıyla kayarak gönüllerince eğleniyorlar. Yaşları 8 ile 13 arasında değişen çocukların yanı sıra gençlerde kızaklarıyla kayarak karı eğlenceye dönüştürüyor.



13 yaşındaki Üveys Akbal, okulların tatil olması nedeniyle kızak kaydıklarını belirtirken, yaklaşık 3 yıldır Antalya'da kaldığını ve karı çok özlediğini ifade eden Halil Leyla adlı genç ise, "Tekrar çocukluğumu yaşadım. Çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı. - VAN