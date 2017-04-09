Getron'un Yapay Zeka ile Müşterilerine Sunduğu Kolaylıklar

Wise TV'ye konuşan Getron Chief Business Officer'ı Murat Ercan, markaları Getron'dan ve sunmuş oldukları hizmetlerden bahsetti.



2003'te kurulan ve 26 kişilik bir ekibe sahip olan Getron'un, Prescriptive Analytics (Öngörüsel Analitik) ve Artificial Intelligence (Yapay Zeka) konularında müşterilerine hizmetler sunduğunu belirten Getron Chief Business Officer'ı Murat Ercan, "40'ın üzerinde kurumsal müşterilerimiz var. Özellikle FMCG, healthcare, retail ve fashion alanlarında hizmet veriyoruz. Bizim yapmış olduğumuz iş aslında firmaların para kazanmasını sağlamaya çalışan bir yapay zekayı, onların ekibine bir takımı arkadaşı olarak katmak. Yapay zekamız bunu yaparken özellikle firmanın KPI'larını iyileştirmeyi hedefliyor. ve bu KPI 'ları ürün yönetiminde doğru aksiyon önerilerini vererek yapıyor." dedi.







"SİSTEMİMİZ KENDİ BAŞINA TALEP TAHMİNLERİ ÜRETİYOR"



Bu iyileştirmeyi ise Ercan şu şekilde özetledi: "Öncelikle sistem, firmanın verisini kullanarak herhangi bir insan müdahalesine gerek olmadan, tamamen kendi başına talep tahminlerini üretiyor. Bu talep tahminlerinde bizim geliştirmiş olduğumuz özgün bir yaklaşım var. Bu yaklaşım şu anda dünya çapında Springer tarafından ve birçok yayın tarafından da örnek olarak gösterilen bir yaklaşım. Bu yaklaşımı kullanarak biz talep tahminleri üretiyoruz. Ardından stok transfer önerilerini, doğru ürünü; doğru noktada,doğru miktarda ve doğru zamanda bulunacak önerileri üretiyoruz. Aynı zamanda aksiyon gerektiren diğer ürünleri de takip ediyoruz. Bu iyi anlamda da olabilir kötü anlamda da olabilir. Bir ürünün performansı kötüyse, bunun indirime sokulması veya promosyon düzenlenmesi gerekli olurken ya da belki de o kadar kötü bir performans sergilemiştir ki, ürün piyasadan çekilmesi gerekir. Başka ürünün çok iyi performans sergilemesi üzerine yeniden üretilmesi gerekir. Bu durumda birçok parametre devreye giriyor bu ürünlerin tedarik süreleri tedarikçinin kapasitesi ve müşterinin kapasitesi gibi konuları yönetebilen ve müşteriye sadece ne yapması gerektiğini söyleyebilen bir sistemden bahsediyoruz. Bu sayede firmalar çok büyük yatırımlar yapmaya gerek kalmadan aylık ödemeler yaparak rahat bir şekilde sisteme kullanabiliyorlar." şeklinde konuştu.