Gestaş'tan Bir İlk Daha

GESTAŞ'ın geçtiğimiz yıl başlattığı, Çanakkale'de bir ilk olan Boğaz Turu, bu yıl 12 ay boyunca sürecek. Perşembe günü akşam Çanakkale İskelesi'ne gelen görkemli Boğaz Turu teknesi, önümüzdeki günlerde seferlerine başlayacak. GESTAŞ'ın büyük takdir gören hizmeti, kış aylarında da devam edecek. Çanakkale, 4 mevsim Boğaz Turu ayrıcalığını yaşayacak.



GESTAŞ'ın Çanakkale'de bir ilk olan, yıllardır hayali kurulan Boğaz Turu hizmeti, bir ilki daha gerçekleştirerek yeniden başlıyor. Geçtiğimiz yıl GESTAŞ tarafından Ramazan ayı ve yaz aylarında hizmet veren Boğaz Turu teknesi, bu sezon hem yaz hem de kış döneminde vatandaşların hizmetine sunulacak. Çanakkale'de Boğaz Turu 12 ay boyunca sürecek. Ramazan ayı öncesinde Çanakkale Savaşları tarihi anlatımlı Şehitlik Boğaz Turu ve mehtap turu şeklinde hizmet verecek Boğaz Turu teknesinde Ramazan ayı boyunca da iftar turları düzenlenecek. Geçen yıl özellikle Ramazan ayında Çanakkale halkından ve şehri ziyarete gelen yerli turistler tarafından büyük ilgi gören, Çanakkale turizmi için önemli bir değer olan Boğaz Turu, yeni dönemde kış arası vermeden kesintisiz olarak turlarına devam edecek.



Şehitlik turu, Mehtap turu ve İftar turu yapılacak



GESTAŞ'ın kiralık olarak filosuna kattığı Boğaz Turu teknesi, Perşembe günü akşam saatlerinde Çanakkale İskelesi'ne yanaştı. Çanakkale halkı, yerli veya yabancı turistlere şehitlikleri deniz üzerinden ziyaret edebilme, aynı zamanda da boğazın keyfini çıkarabilme şansı tanıyan turun ilk seferleri, önümüzdeki günlerde olacak. Geçen yıl olduğu gibi Çanakkale İskelesi'nden başlayacak Deniz üzerinden Şehitlik Boğaz Turu, Morto Koyu açıklarından geri dönerek tekrar Çanakkale İskelesi'nde sonlanacak. Mehtap turlarında Boğaz'ın eşsiz güzelliğinde, tüm ihtişamıyla yükselen Şehitler Abidesi'nin gölgesinde güneşin batışını izlemenin keyfini çıkaracak yolcular, iftar turlarında ise, Ramazan ayının maneviyatını, Şehitler Abidesi ve şehitliklerin huzurunda yaşayacak.



Uygun fiyatla boğaz keyfi



Türkiye'de sadece 6 adet olan, 49 metre uzunluğunda, 900 yolcu kapasiteli, modern donanıma sahip görkemli tur teknesi, sundukları ayrıcalıkların yanı sıra, çok uygun bir fiyat politikasıyla da dikkat çekecek. Geçtiğimiz yaz öncesi başlayan ve Çanakkale halkından büyük takdir toplayan GESTAŞ'ın Boğaz Turu, vatandaşlara Şehitler Abidesi'ni ilk kez deniz üzerinden görme şansı tanımıştı. GESTAŞ'ın yaz ve kış aylarında olmak üzere 12 ay boyunca devam edecek Mehtap Boğaz Turu'nda, bilet fiyatının kişi başı 12 TL olması düşünülüyor. Şirketin, Ramazan ayında düzenleyeceği yemekli iftar turunun fiyatlarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. - ÇANAKKALE